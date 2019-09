Dolores Aveiro adere à tendência dos “calções ciclista”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:05 Facebook

Dolores Aveiro aderiu a uma das tendências de moda mais controversas de 2019: os “calções ciclistas”. Inspirada numa das tendências de moda usadas por Georgina Rodríguez, a mãe de Cristiano Ronaldo surgiu com uns calções desportivos, justos e acima do joelho juntamente com uma túnica vermelha. O visual foi revelado no perfil de Instagram de Dolores Aveiro. “Hoje acordei feliz com a vitória da seleção, obrigada!” escreveu a matriarca do clã Aveiro na legenda. View this post on Instagram Hoje acordei feliz e o dia também com a grande vitória da nossa seleção obrigada ❤️❤️❤️😘😘😘 A post shared by Maria […]