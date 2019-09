Dolores Aveiro confessa que Cristiano Ronaldo era adepto do Benfica

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:11 Facebook

Dolores Aveiro confessou que Cristiano Ronaldo, antes de ingressar na academia do Sporting, era adepto do Benfica por causa do pai. A matriarca da família Aveiro não mediu as palavras e fez uma revelação pública que chocou a indústria do futebol: Cristiano Ronaldo quando era mais novo gostava do clube da Luz. Durante uma entrevista ao programa “Mais Futebol” (TVI), Dolores Aveiro contou que antes de ingressar na formação leonina o craque era benfiquista. “Sou sportinguista por causa do meu pai. Foi o bichinho. O Ronaldo também era do Benfica por causa do pai”, disse. No entanto, assim que começou […]