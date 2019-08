Dolores Aveiro emocionada com a chegada da neta Valentina

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:13 Facebook

Dolores Aveiro está tão contente com a chegada da neta Valentina, fruto da relação entre Katia Aveiro e Alexandre Bertoluci Júnior, que fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais. A matriarca do clã Aveiro mostrou-se completamente “derretida” com o novo membro da família. No perfil de Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou algumas palavras de agradecimento à vida. “E a vida de mãos dadas com um amor sem explicação, responde-me assim!” pode ler-se na legenda de uma fotografia em que Dolores Aveiro aparece com Valentina ao colo num hospital, em Lisboa. View this post on Instagram E […]