Dolores Aveiro enfrentou novo cancro em segredo

Sara Oliveira Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda à margem da apresentação da própria marca de vinhos e azeite, em Lisboa, a mãe de Cristiano Ronaldo revelou que, há cerca de um ano, voltou a ser surpreendida por um cancro da mama. Em Madrid, Dolores Aveiro foi operada e fez tratamentos, mas só agora revelou a luta contra a doença.

"Fui operada aos peitos. Ninguém sabe do segundo. Fui operada em Madrid, fiz radioterapia. E agora luto pela vida", contou a matriarca Aveiro, de 64 anos, em entrevista à SIC.

Esta foi a segunda vez que a doença oncológica atingiu Dolores. A primeira foi em 2008 e a experiência pode ser lida no livro biográfico "Mãe Coragem".

Mas as adversidades não esmorecem a mãe do craque da Juventus que, no último ano, investiu na própria afirmação, somando várias campanhas publicitários e arriscando nos negócios com o lançamento de uma marca de vinhos e azeites com o seu nome.

Depois da apresentação na capital portuguesa, Dolores Aveiro "voou" para Turim, Itália, para matar saudades dos filhos Cristiano Ronaldo e Katia (que viajou para o 34.° aniversário do irmão), e dos netos.