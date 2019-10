Dolores Aveiro enternece fãs ao lado dos filhos de Cristiano Ronaldo

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 17:11 Facebook

Dolores Aveiro e os filhos mais novos de Cristiano Ronaldo, Eva, Mateo e Alana, enterneceram os seguidores nas redes sociais, com um registo captado em Turim, Itália. Depois de ter assistido ao vivo ao encontro entre a Juventus e o Bayer Leverkusen (3-0) para a Liga dos Campeões, a matriarca da família Aveiro aproveitou a manhã desta quarta-feira para estar com os netos. “Com os meus meninos”, escreveu a mãe do avançado da Juventus na legenda de uma foto em que aparece ao lado dos gémeos, Eva e Mateo, de dois anos, e de Alana Martina, de um ano. https://www.instagram.com/p/B3HW9QKjiHD/?utm_source=ig_embed […]