Dolores Aveiro passeia com a neta mais nova na Madeira

Dolores Aveiro está a passar alguns dias na Madeira e aproveitou para mostrar a ilha à neta mais nova, Valentina, filha de Katia Aveiro. A matriarca da família de Cristiano Ronaldo partilhou, no perfil de Instagram, com os seguidores uma fotografia em que aparece com a neta mais nova ao colo, completamente babada. “Bom dia, na melhor companhia e sem esquecer de desejar boa sorte à Juventus“, escreveu a mãe do avançado português que quase nunca se esquece de desejar boa sorte ao seu filho. View this post on Instagram Bom dia ,na melhor companhia e sem esquecer, de desejar […]