Dolores Aveiro posa com neta recém-nascida ao colo

Dolores Aveiro posou com a filha recém-nascida de Katia Aveiro ao colo. A irmã de Cristiano Ronaldo deu à luz o terceiro filho. Com menos de uma semana de vida, a bebé Valentina tornou-se o destaque das redes sociais da matriarca da família Aveiro. Depois de vestir a neta com o equipamento do Sporting, Dolores Aveiro partilhou mais uma foto ternurenta com a recém-nascida ao colo. “Fácil de apaixonar”, escreveu a mãe do internacional português no perfil de Instagram. View this post on Instagram Fácil se apaixonar !!!❤️ A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Sep 2, 2019 at […]