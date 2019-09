Dolores Aveiro revela detalhe de decoração: um retrato de família

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 16:02 Facebook

Dolores Aveiro revelou um detalhe de decoração da residência, na Madeira, ao deixar-se fotografar junto a um quadro de família. A matriarca da família Aveiro partilhou, no perfil de Instagram, um retrato de família na companhia dos quatro filhos, Cristiano, Katia, Hugo e Elma. View this post on Instagram Bom dia alegria ,boa terça feira para todos beijinhos A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Sep 17, 2019 at 1:29am PDT Além de mãe, Dolores Aveiro, de 64 anos, também é avó de nove netos. O mais recente membro da família é a filha recém-nascida de Katia Aveiro, Valentina. […]