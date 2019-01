Dolores Aveiro sobe no Instagram onde Sara Sampaio é a portuguesa mais influente

Sara Oliveira Hoje às 17:40 Facebook

Escolhida para dar a cara a alguns anúncios publicitários, a mãe de Cristiano Ronaldo é um fenómeno de popularidade também nas redes sociais. No Instagram, Dolores Aveiro soma mais de 1,7 milhões de seguidores e, entre as mulheres portuguesas, só é superada pela modelo Sara Sampaio.

Rita Pereira e Cristina Ferreira conquistam audiências e à volta de um milhão de pessoas na rede social, mas a verdade é que dona Dolores reúne fãs em todos os cantos do mundo, muito à boleia da carreira do sucesso do filho mais novo no futebol, com quem viveu, lado a lado, até o verão passado.

A viver atualmente na Madeira, a matriarca Aveiro é assídua no Instagram onde vai partilhando imagens do quotidiano, cada vez mais desligada do craque da Juventus, mas mantendo a fidelidade dos adeptos da bola que nela veem a mãe do ídolo e a admiram pela postura e até história de vida que inspirou o livro "Mãe Coragem".

Foi em setembro de 2015 que Dolores Aveiro se estreou como instagrammer com uma fotografia acompanhada pelos netos Dinis, Cristianinho e Rodrigo e nunca mais parou. Quase um ano depois, viu-se obrigada a criar um novo perfil, depois de ver a primeira conta bloqueada.

Com pompa, em setembro do ano passado, Rita Pereira assinalou a conquista de um milhão de seguidores, mas já nessa altura a mãe de CR7 levava mais de 600 mil que a atriz da TVI. Agora na SIC, a apresentadora Cristina Ferreira, outra das rainhas lusas no Instagram, soma 936 mil.

Entre as mulheres portuguesas, Dolores é apenas ultrapassada (e por larga margem) pela top model Sara Sampaio, que tem 7,3 milhões de seguidores. A "angel" da Victoria's Secret não reside em Portugal, mas a famosa madeirense também esteve muito tempo no estrangeiro e usufrui de muita da fama de Ronaldo, que é seguido por 152 milhões. À sua frente, só mesmo o próprio Instagram com 277 milhões.