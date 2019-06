Dolores Aveiro soma e segue na publicidade

Sara Oliveira Hoje às 19:44 Facebook

Rainha do Instagram e procurada como imagem de marcas, mãe de CR7 volta ao trabalho depois das férias na Grécia.

Aos 64 anos, Dolores Aveiro é a portuguesa a viver no nosso país com mais seguidores no Instagram (mais de 1,9 milhões de seguidores], o que faz dela um alvo preferencial de marcas que a a escolhem como imagem. Por isso, depois das férias na Grécia em família, voltou ao trabalho na publicidade, enquanto o filho Cristiano Ronaldo continua a gozar o defeso com todos os luxos na Riviera Francesa.

Em Lisboa, dias após ter brilhado no casamento de uma amiga na Madeira, Dolores gravou um novo anúncio e, na rede social, não escondeu o quanto a animou o desafio. "Hoje foi dia de representar outra grande marca portuguesa, a Planta (trabalhar e comer ao mesmo tempo é maravilhoso ) . Em breve estarei a divulgar a marca num lugar perto de si... ", partilhou, com uma imagem do momento a ilustrar.

Consciente do mediatismo que conquistou ao longo dos anos por ser mãe de um dos melhores futebolistas do mundo, em 2016, a matriarca Aveiro passou a ser agenciada até pelas muitas solicitações que ia recebendo. Dolores começou por publicitar a banana da Madeira (anúncio que foi premiado), associou-se ao Serviço Nacional de Saúde e, mais recentemente, arriscou numa marca de vinhos e azeites própria.

Também emprestou imagem a um laboratório de criopreservação de células estaminais e a cremes de beleza, sempre sem perder a naturalidade que a torna ímpar. E até no Instagram vence sem filtros, publicando o que lhe apetece e como lhe dá na gana, provando muita personalidade.