Dolores e Georgina exibem curvas em férias de luxo na Grécia

Cristiano Ronaldo está de férias com a família num resort de luxo no sudoeste da Península do Peloponeso, na Grécia. As mulheres da vida do craque têm aproveitado para exibir fotografias da boa vida nas redes sociais.

A mãe do português, Dolores Aveiro, e a namorada, a argentina Georgina Rodríguez, têm publicado imagens das férias no Instagram. Este domingo, ambas postaram fotografias em que surgem, cada uma, em pose sensual na piscina do hotel.

Para além de Dolores e Georgina, o futebolista está na companhia dos filhos, do irmão Hugo e da sobrinha Alícia. O refúgio tem garantida a máxima segurança e privacidade junto ao Mar Jónico.