Dolores nega zanga com Georgina e diz que gosta dela

"Nunca deixei de falar com ela [Georgina Rodríguez]. Nunca estive mal com ela até aos dias de hoje". Foi assim, sem filtros ou rodeios, que Dolores Aveiro negou qualquer mal-estar com a namorado do filho Cristiano Ronaldo. E acrescentou: "Gosto dela".

À margem do lançamento da própria marca de vinho e de azeite, a mãe do craque da Juventus, que teve a companhia da apresentadora Cristina Ferreira, garantiu que fica feliz por a "família estar bem" e isso passa por ver que Georgina faz bem a CR7. "Agora, se ele casar, casou. Se não casar, não casou", disse a matriarca Aveiro, acrescentando que apoiou a argentina na altura da morte do pai.

A propósito, na entrevista que deu à revista espanhola "Hola", Georgina lamentou que o pai, Jorge Gorjón, não tivesse conhecido o companheiro e a filha em comum, Alana Martina, pois adoeceu quando o casal se conheceu em 2016.

O facto de Dolores Aveiro não se ter mudado para Turim, Itália, quando o jogador se transferiu para a Juventus, optando por regressar à ilha da Madeira, de onde é natural, e passar mais tempo distante dele e dos netos, com Georgina a ocupar o papel principal, despertou rumores que havia zangas.

"Cheia de saudades", Dolores viajou ontem para Turim, prometendo confecionar um bacalhau ao gosto de Ronaldo. Com a mãe por perto, o futebolista remata a semana do 34. o aniversário rodeado daqueles que mais ama, dado que os irmãos Katia e Hugo também estão em solo italiano, confirmando que o clã está em harmonia. Cristianinho, Alana e os gémeos Eva Maria e Mateo concentram as atenções dos tios e só faltou Elma para o quadro ficar completo, mas a empresária teve uma boa justificação: a filha, Eleonor, fez ontem 14 anos.

Com a casa cheia, Georgina ficou com mais espaço para se mimar e, horas antes de a "sogra" chegar, partilhou uma imagem arrojada. Acompanhada pelo gato Pepe, a jovem exibiu um grande decote, numa selfie provocante.

Sonho conseguido

Depois de ter sido imagem das campanhas publicitárias das bananas da Madeira e de uma marca de culinária, Dolores lança-se nos negócios. Com a marca de vinho e de azeite, produzidos em parceria com a Queijaria Nacional, realiza "um sonho" que a acompanhava "desde muito jovem", confessou a mãe do melhor do Mundo, orgulhosa com o resultado.