Doze horas de trabalho por dia. Cristina Ferreira não para, mas não se queixa

NTV Hoje às 14:46, atualizado às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Entre apresentar “O Programa da Cristina”, em Carnaxide e gravar o “Prémio de Sonho”, na Venda do Pinheiro, passam-se 12 horas, mas a apresentadora nem dá por ela. Imparável. Desde que acumulou a apresentação do formato em nome próprio, nas manhãs da SIC, com o “Prémio de Sonho”, o novo programa da estação de Carnaxide, Cristina Ferreira mal consegue ter vida própria. Mas anda feliz. “Das 7 às 7. Que é como quem diz: 3 horas em directo de manhã e dois concursos à tarde”, recorda a comunicadora no perfil de Instagram. View this post on Instagram Das 7 às […]