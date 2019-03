Dr. Dre elogiou entrada na filha na universidade mas teve de apagar a publicação

Hoje às 14:40, atualizado às 15:58 Facebook

Dr. Dre removeu a publicação no Instagram onde elogiava a entrada da filha numa das melhores universidades norte-americanas após criticas relacionadas com um alegado pagamento à instituição.

A candidatura de Truly Young foi aceite na University of Southern California este ano e o pai, Andre Young, mais conhecido pelo nome artístico Dr. Dre, decidiu celebrar o marco com uma fotografia publicada no Instagram, que acabou por eliminar mais tarde, onde segura o certificado de admissão juntamente com a filha.

"A minha filha foi aceite na USC por conta própria. Sem tempo na prisão", lê-se na descrição.

A publicação foi alvo de críticas quando foi relembrada a doação de 70 milhões de dólares, cerca de 62 milhões euros, em 2013, feita por Dr. Dre e pelo produtor Jimmy Iovine. Apesar da doação à USC ser publica e legal, alguns comentários afirmaram que a doação foi a a razão pela qual a candidatura de Truly foi aceite.

Esta é uma das universidades cujo nome está relacionado com o mais recente escândalo sobre admissões ao ensino superior. O Departamento de Justiça norte-americano revelou, no inicio do mês, uma rede de subornos milionários de famílias endinheiradas para facilitar o acesso dos filhos a universidades prestigiadas.