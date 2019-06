Duarte Gomes Um golpe de sorte na representação

Tiago Ferreira Hoje às 21:00 Facebook

Aos 33 anos, Duarte Gomes faz parte do elenco da série "Golpe de sorte", na SIC, expressão que atribui à sua situação, embora confesse que encontra alguns entraves ao interpretar "Cláudio Toledo", nomeadamente a "responsabilidade de representar um médico, com termos que desconheço".

Para o ator, este desafio tem sido "uma viagem maravilhosa" que, por sua vez, "se tem refletido no público que adere em massa". "As audiências têm sido estrondosas, felizmente", diz. O facto de a "história ser muito portuguesa" ajuda a que o público consiga identificar-se. "Quem é que nunca sonhou com o primeiro prémio do Euromilhões?", riu-se.

Desde cedo percebeu "que queria a representação". Apesar de ter passado metade da sua infância num bairro social, as limitações não o impediram de "construir " um caminho. Em 2004, entrou para a Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo - Chapitô, que lhe deu "quase todas as ferramentas" que usa hoje em dia". "Soube logo que a "representação, o faz de conta, tinha de ser a minha vida e que não queria fazer mais nada", realça.

Terminado o curso, avançou logo para o mundo televisivo, com participações nos programas infantis da RTP2 como "As pistas da Blue". Para ele, foi um desafio "enorme" de "nove meses intensos, mas onde aprendi muito".

Integrou o elenco da série "Morangos com açúcar", como "Tomás". "Estava a precisar de dar o salto, de fazer trabalhos para outro público". O ator frisa que a série é "uma grande montra" para que os jovens "possam mostrar o seu valor em televisão".

O facto de ter trabalhado no teatro com encenadores como António Feio também o ajudou a "solidificar no mundo da representação".

O regresso daquela série à antena da TVI é visto pelo artista como um motivo de "grande satisfação". "Foi importante para mim e para outros atores. Tenho a certeza de que continuará a ser para as gerações mais novas".

Em conversa com o JN, o ator salienta que o trabalho que mais o desafiou é o que está a fazer. "Sou um espectador assíduo das histórias desta vila e espero ansiosamente pelo próximo episódio".

Destaca ainda "Bairro", um projeto que adorou fazer "pelo desafio que tinha em mãos" e "Massa fresca", não só por ter sido um dos protagonistas como também pela "incrível história de superação familiar".