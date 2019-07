Duplo de Vin Diesel sofre acidente grave durante as gravações

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Joe Watts caiu de cabeça a uma altura de pelo menos dez metros, durante as gravações do filme “Velocidade Furiosa 9”, em Inglaterra. O acidente ocorreu, esta segunda-feira, no Warner Brothers Studios, em Leavesden, quando o duplo de Vin Diesel saltou de uma varanda preso por um cabo de segurança que acabou por romper. De acordo com a informação avançada pela imprensa internacional, o ator foi induzido em coma devido às várias lesões que sofreu na cabeça. “Hoje tivemos um acidente nos estúdios das gravações do ‘Velocidade Furiosa 9’, em Leavesden, com um dos nossos duplos. Parámos as gravações durante […]