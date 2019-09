Dwayne Johnson assinala aniversário de Paul Walker

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:19 Facebook

Dwayne Johnson fez questão de assinalar publicamente a data em que Paul Walker celebraria o seu 46.º aniversário, com uma mensagem ternurenta. O mediático ator manifestou-se pela primeira vez, no seu perfil de Instagram, sobre o ator, que morreu a 30 de novembro de 2013, num acidente de viação, na Califórnia, no Estados Unidos. “Nunca publiquei nada sobre o meu amigo. É uma coisa pessoal, mas prefiro manter as memórias ligadas a um vínculo privado e tranquilo”, explicou o intérprete no início do seu testemunho. View this post on Instagram I never post about my friend. Personal thing, but I […]