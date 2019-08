Dwayne Johnson é o ator mais bem pago do mundo

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:22 Facebook

Dwayne Johnson subiu do segundo para o primeiro lugar do pódio e tornou-se no ator mais bem pago do mundo, de acordo com o último ranking da revista “Forbes”. A “Forbes” realizou uma lista de dez atores com os maiores lucros desde junho a 2018 a junho de 2019. No topo do ranking encontra-se Dwayne Johnson, mais conhecido como “The Rock”, com ganhos na ordem dos 80,5 milhões de euros. Em segundo lugar, surge Chris Hemsworth, com 68,8 milhões de euros e, em terceiro, Robert Downey Jr, com 59,44 milhões de euros. Os atores Akshay Kumar, Jackie Chan, Bradley Cooper, […]