Dwayne Johnson fecha restaurante para almoçar sossegado

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, fechou um restaurante para poder ter privacidade enquanto almoçava com a sua mulher, Lauren Hashian. Dez dias depois de ter oficializado a relação no Havai, o intérprete e a companheira estão a desfrutar da sua lua-de-mel. Para poderem ter uma refeição sem serem incomodados, The Rock mandou fechar o restaurante. View this post on Instagram Lil’ kooky things these days in my life that makes this moment wildly surreal. Been decades (literally since the late 90’s 🤦🏽‍♂️) I was able to sit in the middle of a restaurant undisturbed, eat, have drinks, watch […]