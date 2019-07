É uma das figuras mais mediáticas do mundo. Reconhece esta cara?

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:06 Facebook

A empresária, socialite, estilista e produtora norte-americana partilhou com os milhões de seguidores uma fotografia de quando era criança. E era uma fofura… Kim Kardashian, de 38 anos, recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para partilhar uma fotografia em criança no colo da falecida avó Helen Kardashian. “Eu e a minha avó! A mãe do meu pai, Helen Kardashian era a melhor! Uma mulher tão forte! Sinto a tua falta avó”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Me and my Nana! My dads mom, Helen Kardashian was the absolute best! She was such a force! Miss […]