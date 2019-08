Ed Sheeran acusado de plagiar música “Shape of You”

NTV Hoje às 10:39, atualizado às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Ed Sheeran está a ser acusado de plágio por, alegadamente, ter-se apropriado de trabalhos de diversos músicos. O cantor britânico está a ser acusado pelo jovem músico Sam Chokri, de 26 anos, que reivindica os direitos do tema “Shape of You”. O suposto lesado alega que Ed Sheeran copiou o refrão da música “Oh Why”, lançada em 2015, alterando-o para “Shape of You”, de acordo com a imprensa internacional. Sam Chokri afirma que, além da música que escreveu, o artista também plagiou temas de outros artistas como TLC, Shaggy e Jasmine Rae. Ed Sheeran negou qualquer irregularidade, afirmando que a […]