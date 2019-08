Ed Sheeran anuncia pausa de 18 meses na carreira

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Ed Sheeran anunciou que irá fazer uma pausa de um ano e meio na carreira, após terminar uma longa digressão mundial de dois anos. No último concerto da digressão “Divide”, em Ipswich, na passada segunda-feira, o cantor, de 28 anos, explicou que pretende dedicar mais tempo a Cherry Seaborn, com quem trocou alianças em dezembro de 2018. “Como poderão ou não saber, tenho andado a fazer a digressão do ‘Divide’ há mais de dois anos e esta é a última data”, revelou. “Este será o meu último concerto em 18 meses”, completou. A digressão “Divide”, que teve início em 2017, […]