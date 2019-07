Ed Sheeran confirma que é casado

NTV Hoje às 19:30, atualizado às 19:37 Facebook

Após meses de especulação, Ed Sheeran confirmou que é casado com Cherry Seaborn durante uma entrevista sobre o significado das letras das suas músicas. A confirmação aconteceu durante uma entrevista de Ed Sheeran ao Charlamagne The God. O cantor, de 28 anos, afirmou que se casou em dezembro de 2018, em Inglaterra, durante uma cerimónia privada em casa, perante 40 amigos e familiares. “Veja como as letras nas músicas podem ficar distorcidas. A minha mulher usa encarnado, mas parece melhor sem o batom. Isto na verdade foi antes de nos casarmos e eu sabia que estaríamos casados ​​quando a música […]