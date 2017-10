Ed Sheeran lesionado após acidente de bicicleta

Marta Almeida Fernandes Hoje às 15:42, atualizado às 15:54 Facebook

O musico publicou uma fotografia na sua pagina oficial do Instagram onde aparece com o braço ao peito

Ed Sheeran sofreu um acidente de bicicleta e magoou-se no braço direito. Na página do Instagram, o músico, de 26 anos, explicou ao seguidores que ainda está à espera do relatório médico para saber se vai poder tocar nos concertos.

O musico, que toca guitarra nos seus concertos, já visitou a Europa, os EUA e a América Latina na turnê, onde faz a divulgação do terceiro álbum "÷" que bateu recordes nos registos da Official Chart - organização profissional que compila várias tabelas musicais oficiais - com o álbum mais rapidamente vendido por um artista masculino.