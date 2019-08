Eduardo Madeira elogia palmada de Guillaume Lalung a Rita Pereira

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 12:00 Facebook

Eduardo Madeira não resistiu em elogiar um dos assuntos que se tornaram virais na Internet esta terça-feira: a palmada que Guillaume Lalung deu no rabo de Rita Pereira. O casal esteve no NoSoloÁgua, em Vilamoura, para a última festa Rendez-Vous By Guillaume naquele local. Durante a festa, os dois foram apanhados aos beijos num momento em que o produtor de eventos deu uma palmada na atriz. Resultado? O episódio amoroso tornou-se viral e até o humorista da RTP comentou o sucedido. “A tal nalgada marota. Estou muito de acordo”, escreveu Eduardo Madeira no perfil de Instagram. View this post on […]