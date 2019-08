Eduardo Madeira introduz novo elemento da família

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 16:18 Facebook

Eduardo Madeira fez questão de assinalar o Dia Mundial do Gato, que se celebra esta quinta-feira, de uma forma especial: adotando o Vitorino. O humorista utiliza regularmente o perfil da rede social Instagram para divulgar a vida profissional e diversos momentos em família com a sua mulher, Joana Machado, e a filha do casal, Leonor. Desta vez, Eduardo Madeira mostrou aos fãs o novo membro da família. “Dia Mundial do Gato e um novo membro para a família, o Vitorino”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece Leonor abraçada ao animal de estimação. View this post on Instagram […]