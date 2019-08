Eduardo Madeira salva cão preso em ravina

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

De férias com a família, Eduardo Madeira resgatou um cão preso numa ravina, este fim de semana, e partilhou o momento nas redes sociais. O humorista revelou que o animal resgatado encontrava-se bem e pertencia a um casal de idosos espanhóis. O episódio foi captado e partilhado em vídeo pela mulher de Eduardo, Joana Machado Madeira, no Instagram. “Hoje na praia um cão ficou preso numa ravina. A única pessoa capaz de lá ir salvar o cão que estava preso no penhasco foi o Eduardo. Foi uma aventura que acabou em bem”, escreveu na descrição. View this post on Instagram […]