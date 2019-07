Ele foi um dos primeiros “rappers”. Rui Unas recorda a personagem “Mr. U”

NTV Hoje às 11:55, atualizado às 12:31 Facebook

Rui Unas recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para recordar a primeira música promocional do álbum “Mister U”, lançado pelo humorista em 2008. Momento de nostalgia. O apresentador e ator da SIC publicou, no seu perfil de Instagram, um excerto de imagens retiradas do videoclipe da canção “Eu Sou o Mister U (Betolife)”, produzida por Celso OPP. “Antes de Wet Bed Gang. Antes de Piruka. Antes de Profjam. Houve MrU. OG. Beto Life for Life. Produção de Celso OPP início do século XXI”, escreveu Rui Unas, em jeito de brincadeira, na descrição. View this post on Instagram Antes de Wet […]