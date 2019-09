Ele quer é mimos: Manuel Luís Goucha não resiste aos beijos de Maria Cerqueira Gomes

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:06 Facebook

As audiências podem não ser as melhores, mas a “química” da dupla parece ser imbatível: Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha não se largam e o comunicador não passa sem os mimos da portuense. Mais um programa, mais um beijo. Maria Cerqueira Gomes não larga a cara de Manuel Luís Goucha que também parece não se importar nada com os beijos repenicados da colega do “Você na TV!”, das manhãs da TVI. View this post on Instagram Adora os meus beijos! 😂😍 A post shared by Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes) on Sep 17, 2019 at 2:20am PDT Apesar da […]