Elma Aveiro “babada” com o “homenzinho” Cristiano Jr

Elma Aveiro está a passar uns dias de férias na Madeira, com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho. A irmã mais velha do craque está “babada” com o seu “homenzinho”. Com Cristiano Ronaldo nos trabalhos de pré-época da Juventus (Itália), Cristianinho tem passado algum tempo com a sua tia na ilha em que a família viveu e na qual continua a manter residências. No Instagram, Elma Aveiro tem partilhado alguns dos momentos de diversão do menino de nove anos. Num deles, Cristiano Ronaldo Jr está sentado numa espreguiçadeira de telemóvel na mão. “Parece um homenzinho! Tão grande”, escreveu. […]