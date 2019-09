Elton John faz homenagem a princesa Diana com foto inédita

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:16 Facebook

Para assinalar os 22 anos da morte de princesa Diana, Elton John não escondeu a saudade e divulgou uma fotografia inédita de ambos. O cantor recorreu ao seu perfil da rede social Instagram para fazer uma homenagem à princesa de Gales, a propósito do aniversário da sua morte, com um registo no qual aparecem a sorrir. “Tenho muitas saudades tuas”, escreveu o intérprete britânico na legenda. View this post on Instagram Miss you so much 😢❤️ #PrincessDiana @richardyoung110 A post shared by Elton John (@eltonjohn) on Sep 1, 2019 at 2:36am PDT Os comentários não tardaram a surgir e diversas […]