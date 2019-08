Em fato de banho, Vanda Miranda brinca com a “barriguinha”

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:42 Facebook

A passar alguns dias de lazer na praia, em Cascais, Vanda Miranda posou em fato de banho e brincou com a sua “barriguinha”. Após um almoço calórico, a locutora da M80 deixou-se fotografar ao natural e brincou com o resultado, esta quinta-feira, na conta do Instagram. “Estava a tentar fazer uma pose sexy mas esqueci-me de encolher a barriga”, começou por brincar a ex-animadora das manhãs da Rádio Comercial para a seguir contar o que tinha sido o seu almoço. View this post on Instagram Estava a tentar fazer uma pose sexy mas esqueci-me de encolher a barriga. Lembrem-me de […]