Em lágrimas, Cristiano Ronaldo lamenta ausência do pai

Numa entrevista ao apresentador Piers Morgan, Cristiano Ronaldo emocionou-se ao ver imagens de José Diniz Aveiro, que morreu em 2005, e lamentou a ausência do progenitor. O internacional português, de 34 anos, comoveu-se após ser surpreendido com uma entrevista do pai, realizada antes de Cristiano Ronaldo participar no Euro 2004. “Nunca tinha visto esse vídeo. A minha maior tristeza é ser o número um e ele não ver nada, não me ver receber os prémios, aquilo em que me tornei. A minha família vê, a minha mãe, os meus irmãos, até o meu filho mais velho, mas o meu pai, […]