Em lágrimas, Soraia Tavares confessa que “não é nada fácil” viver como artista

Soraia Tavares confessou, em entrevista a Fátima Lopes, que “não é nada fácil” ser artista em Portugal. A emoção foi tanta que a cantora não conseguiu segurar as lágrimas. A vencedora da última edição do concurso de imitações “A Tua Cara Não Me É Estranha” esteve à conversa com a apresentadora da TVI para o programa de entrevistas “Conta-me Como És”. Ao longo da conversa, Soraia Tavares confessou, em lágrimas, que né muito difícil viver em Portugal trabalhando apenas no mundo artístico. No entanto, a cantora sabe que tem sorte por estar rodeada de boas pessoas. View this post on […]