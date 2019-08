Em lingerie, Marta Melro desabafa sobre autoconfiança

NTV Hoje às 11:06, atualizado às 11:15 Facebook

Após ser alvo de criticas devido ao corpo, Marta Melro posou em lingerie e deixou uma mensagem sobre autoconfiança nas redes sociais. A propósito dos comentários que recebeu sobre a “magreza” que alegadamente apresenta, a atriz confessou que engordou num desabafo sobre autoconfiança, publicado na conta de Instagram, juntamente com uma fotografia em roupa interior. View this post on Instagram Querido Diário 📖 Hoje decidi colocar o telemóvel na mesinha de cabeceira , colocar o temporizador e tirar uma foto com aquele filtro bonitinho por me sentir sexy com os 4kgs que consegui ganhar nas últimas semanas . Se calhar […]