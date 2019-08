Em Lisboa, Kevin Spacey deixa-se fotografar por fãs

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:48 Facebook

A desfrutar de alguns dias de férias na capital portuguesa, Kevin Spacey deixou-se fotografar por diversas vezes na companhia dos fãs. O ex-protagonista da série “House of Cards”, da Netflix, jantou no Cais do Sodré, passeou pelo Bairro Alto, passou a madrugada de sexta-feira no Lux Frágil e deixou-se fotografar acompanhado por vários os fãs. “Quando conheces uma lenda, tiras uma foto e ainda o levas para uma festa”, escreveu uma fã na descrição de uma fotografia com o ator, no Instagram. View this post on Instagram When you meet a legend you get a photo and take them to […]