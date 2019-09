Em Madrid, Georgina Rodríguez passeia com filhos de Cristiano Ronaldo

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:01 Facebook

Georgina Rodríguez visitou o Hipódromo de Zarzuela, em Madrid, juntamente com os gémeos Eva e Mateo e a Alana Martina. A namorada do internacional português passou este domingo em família. No Instagram, a modelo espanhola partilhou várias fotografias a divertir-se com os filhos mais novos e alguns cavalos. "Passamos uma bela manhã. Eles e o amor pelos animais", escreveu na descrição da publicação. https://www.instagram.com/p/B2JbXlJITIj/ Georgina Rodríguez vive, atualmente, com o internacional português em Turim, Itália, juntamente com os filhos de Cristiano Ronaldo Cristianinho, Eva e Mateo e a filha em comum do casal, Alana.