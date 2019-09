Em parceria com o chef Kiko, Pedro Teixeira promove receitas sustentáveis

NTV Hoje às 11:55, atualizado às 12:20 Facebook

Pedro Teixeira e o chef Kiko Martins juntaram-se, esta terça-feira, numa iniciativa para promover a alimentação sustentável. De forma a evitar o desperdício e diminuir os 1,3 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados por ano, o ator, em parceria com o chef Kiko, aproveitou diversos alimentos, aparentemente inutilizáveis, para confecionar receitas. O evento, que contou com a presença de várias figuras públicas, foi divulgado no Instagram de Pedro Teixeira juntamente com algumas fotografias. “Desafiámos os amigos a trazer os ‘restos’ que tinham no frigorífico e fizemos magia com eles! Se quiserem evitar o desperdício sigam o nosso exemplo”, escreveu. View […]