Em topless. Carolina Deslandes acorda sedutora

Carolina Deslandes publicou numa fotografia, nas redes sociais, onde aparece em topless na cama enquanto desfruta de uma manhã de descanso. A cantora e o seu companheiro, Diogo Clemente, tiraram a noite desta terça-feira e a manhã de quarta-feira para aproveitar uma escapadinha a dois num apartamento na Graça. Na fotografia, que publicou no perfil de Instagram, Carolina Deslandes mostra-se num momento de lazer ao posar em topless deitada na cama, ao lado de um livro e pequeno-almoço. “A manhã mais lenta que tive nos últimos anos”, afirmou na legenda. View this post on Instagram A manhã mais lenta que […]