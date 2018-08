Ementa surpresa nas mesas VIP do casamento real, plebeus levam de casa

João Manuel Farinha e Nuno Azinheira 19 Maio 2018 às 13:07 Facebook

No casamento real serão servidas, pelo menos, duas refeições: um almoço ligeiro, a que a imprensa chama de "pequeno-almoço de casamento", logo após o final da cerimónia, e um jantar mais íntimo, que deverá corresponder à refeição mais formal do dia. Já os convidados do povo foram aconselhados a levarem um "piquenique".

A ementa só vai ser conhecida no momento, mas já há quem avance com previsões. Emily Few, da empresa de catering "Spook Coking" disse à ABC News que o primeiro prato poderá ser carne de veado acompanhada de uma salada primavera, devido à grande quantidade de veados existente na zona de Windsor.

Quanto à sobremesa, Emily Few afirma que deverá será algo com chocolate ou uma tarte de limão. Já confirmado pela família real está o tipo bolo de casamento escolhido pelos noivos. Trata-se um bolo de limão e flor de sabugueiro, que substitui o tradicional bolo de fruta em camadas, habitualmente servido nos casamentos reais.

De Gaia para Windsor, a Graham's enviou uma especial colheita de 1982.

Pior sorte tiveram os convidados do povo. De acordo com a imprensa britânica, os plebeus convidados para ver tudo no jardim de Windsor foram aconselhados a levar comida de casa. Às cerca de 1200 pessoas, muitas delas ligadas a instituições de caridade que a família real apoia, terá sido dito para levarem "um piquenique, pois não será possível comprar comida ou bebida no perímetro do palácio". Às 14 horas, os 600 convidados que vão acompanhar o casamento no castelo seguem para o copo-d'água.