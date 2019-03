Emilia Clarke sofreu dois aneurismas durante "A Guerra dos Tronos"

Hoje às 11:02 Facebook

A menos de um mês da estreia da última temporada de "Guerra dos Tronos", agendada para o dia 14 de abril, Emilia Clarke relevou que sofreu dois aneurismas cerebrais enquanto filmava a série.

A atriz, de 32 anos, que interpreta a personagem Daenerys Targaryen na "Guerra dos Tronos" falou, pela primeira vez, nos ataques de pânico e ansiedade provocados pelo frágil estado de saúde com que participou nas gravações da primeira e segunda temporada da série, num texto publicado na revista The New Yorker.

O primeiro aneurisma surgiu pouco depois do fim das filmagens da primeira temporada, contou Emilia Clarke. Ainda o primeiro episódio da série não tinha estreado quando, em fevereiro de 2011, sentiu uma forte dor de cabeça e vómitos, durante um treino físico, que a levaram para o hospital onde foi submetida a uma cirurgia após ser diagnosticada uma hemorragia subaracnoide.

Após a cirurgia, um distúrbio da comunicação que interfere na capacidade de processamento da linguagem instalou-se. Nem do próprio nome se conseguia lembrar e aí temeu que a carreira de atriz tivesse terminado.

O estado de saúde da atriz durante as filmagens da segunda temporada, em 2013, melhorou, porém era ainda delicado. "Depois do meu primeiro dia de gravações, mal consegui chegar ao hotel antes de colapsar de exaustão".

Antes de conseguir recuperar na totalidade, um exame de rotina revelou ser necessária uma segunda operação devido ao aparecimento de um segundo aneurisma. Garantiram-lhe um procedimento mais simples do que o da última vez, mas a atriz acordou em sofrimento e foi submetida a uma outra cirurgia, muito mais intrusiva, na qual o crânio teve que ser aberto.

"O procedimento havia falhado. Tinha uma enorme hemorragia e os médios deixaram claro que as minhas hipóteses de sobrevivência eram precárias se não operassem mais uma vez", relatou a Emilia Clarke. "Pedaços do meu crânio foram substituídos por titânio", acrescentou.

A atriz afirma encontrar-se bem de saúde, atualmente. Ajudou a desenvolver uma instituição de caridade, a SameYou​​​​​,​​ que apoia as pessoas que estão a recuperar de danos cerebrais e AVC.