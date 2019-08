Emily Ratajkowski posa com pelos nas axilas

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Emily Ratajkowski posou com pelos nas axilas para a revista “Harper’s Bazaar”, apelando para a importância das mulheres tomarem as suas próprias decisões. A modelo de 28 anos foi convidada para escrever o editorial da revista norte-americana “Harper’s Bazaar”, no qual abordou diversos temas sobre a perspetiva de ser mulher, como por exemplo, a forma de tratamento do sexo feminino. Com este propósito e por ser um dos rostos de diversos movimentos pelos direitos das mulheres, Emily Ratajkowski deixou-se fotografar com pelos nas axilas e partilhou o resultado final no Instagram. View this post on Instagram “Give women the opportunity […]