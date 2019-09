Empresa cria boneca inspirada na princesa Leonor

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:14 Facebook

A empresa AFD criou uma boneca feita à imagem da princesa Leonor, a propósito da coleção de bonecos da família real espanhola. A princesa das Astúrias tem uma réplica. Assim como os pais, os reis Felipe VI e Letizia, a princesa Leonor pertence à coleção “Uma Família Maravilhosa”, criada pela fabricante russa. A boneca surge com um conjunto azul claro, um visual semelhante ao que usou quando leu o primeiro artigo da Constituição Espanhola, em outubro de 2018, e no dia em que recebeu o Tosão de Ouro. View this post on Instagram Muñeca de la Princesa Leonor. Muñeca oficial […]