Empresário Steve Wynn acusado de abusar sexualmente de funcionárias

O magnata norte-americano dos casinos Steve Wynn é acusado de agressão sexual por várias funcionárias da empresa de que é proprietário, a Wynn Resorts. Os testemunhos, refutados pelo visado, foram recolhidos pelo "Wall Street Journal".

O diário norte-americano relata diversos incidentes, entre os quais um episódio em que Wynn terá tocado no peito de uma funcionária sem consentimento, um segundo em que terá forçado uma outra empregada a ter relações sexuais e um último em que terá obrigado uma massagista a tocar-lhe no órgão genital.

O "Wall Street Journal" diz ter inquirido dezenas de pessoas que descreveram "um historial de comportamento sexual inapropriado que se prolonga por várias décadas".

Após a publicação do artigo, as ações do grupo Wynn Resorts, que estavam em alta no início da sessão desta sexta-feira, na bolsa de Wall Street, caíram a pique.

Steve Wynn, de 75 anos, classificou como "absurda" a ideia de poder ter agredido sexualmente uma mulher, numa reação transmitida à agência noticiosa francesa AFP por uma porta-voz da Wynn Resorts. "Vivemos hoje num mundo em que as pessoas podem fazer acusações sem se preocuparem com a verdade, e a pessoa [visada] tem então a opção de sobreviver a essa publicidade difamadora ou de se meter em processos judiciais durante vários anos", declarou.

Wynn, que se tornou responsável pelas finanças do Partido Republicano dos Estados Unidos após a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, afirmou que a ex-mulher está na origem de tais acusações, destinadas a beneficiá-la no processo que trava contra ele, exigindo a revisão das condições do divórcio.

O grupo Wynn Resorts condenou também a alegada manobra de Elaine Wynn para "manchar a reputação do Senhor Wynn", na declaração enviada à AFP, garantindo que se rege "pelos mais elevados padrões em matéria de ética", tendo dado aos seus funcionários formação anti-assédio obrigatória e aberto uma linha telefónica para denúncias, que nunca recebeu qualquer chamada sobre Steve Wynn.

Tendo começado como proprietário de um pequeno grupo de salas de bingo no nordeste dos Estados Unidos, Steve Wynn construiu um império do jogo com o seu nome, em que se incluem, nomeadamente, os casinos Mirage e Bellagio, em Las Vegas.