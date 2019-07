“Energia e positividade”. A mensagem de bom dia de Ana Rita Clara

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Rita Clara começou a manhã desta quarta-feira na ronha mas admite que o faz de propósito para aproveitar os últimos “minutinhos” na cama para relaxar antes do trabalho. A apresentadora do programa “Faz Sentido” (SIC Mulher) confessa-se preguiçosa por natureza. Por isso, quando acorda a sua vontade para sair da cama é mínima. No entanto, adora levantar-se cedo quando é para ir trabalhar. “Sim, é verdade. Adoro acordar cedo, ter tempo para ter aqueles minutinhos na cama a relaxar e, depois, encarar mais um dia com toda a energia e positividade. Let’s go? O trabalho chama por mim”, confessou […]