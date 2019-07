Entre dar de mamar e trocar fraldas, Melânia Gomes dança em biquíni

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:13 Facebook

Melânia Gomes mostrou-se em biquíni quase dois meses depois do parto da primeira filha, Mafalda. As temperaturas quentes que se fazem sentir obrigaram a atriz a dar um mergulho na piscina. A intérprete está a desfrutar ao máximo da maternidade. Numa altura em que se sente bastante calor em Portugal, Melânia Gomes passa os dias entre a piscina, dar de mamar e trocar a fralda a Mafalda. “A curtir o verão pelo meu rolo de câmara”, escreveu na descrição de um vídeo, que publicou no Instagram, em que aparece a dançar e a cantar uma música da banda brasileira Natiruts. […]