Entre Milfontes e Ibiza. As férias “retemperadoras” de Cristina Ferreira

A apresentadora da SIC voltou de férias na manhã desta segunda-feira. Cristina Ferreira revelou que esteve entre Ibiza e Vila Nova de Milfontes e que o descanso foi “retemperador”. De regresso. A apresentadora voltou ao convívio com os telespetadores da SIC e, ao lado do “vizinho” Cláudio Ramos, fez um balanço dos últimos dias, que se dividiram entre Ibiza, em Espanha, e Vila Nova de Milfontes, no Alentejo. “Foram férias boas e retemperadoras. Tive lá fora e cá dentro”, começou por referir n’”O Programa da Cristina”. View this post on Instagram A vizinha e o vizinho. @oprogramadacristinasic @claudio_ramos A post […]