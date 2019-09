Episódio entre filhos adotivos de Luís Borges enternece fãs

NTV Hoje às 14:45, atualizado às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os filhos adotivos de Luís Borges conquistaram novamente os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. O modelo internacional partilhou um fotografia, no perfil do Instagram, na qual Eduardo, de quatro anos, Lurdes, de oito, e Bernardo, de nove, surgem abraçados antes de mais um dia de escola. “Não aguento estes três”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Não aguento estes 3 🤤💙🍀 A post shared by Luis Borges (@luisborgesoficial) on Sep 27, 2019 at 3:49am PDT Os três filhos de Luís Borges foram adotados enquanto o manequim mantinha uma relação amorosa com Eduardo Beauté. Os dois […]