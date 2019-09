Episódio entre Luís Borges e filho mais novo enternece fãs

NTV Hoje às 10:35, atualizado às 11:04 Facebook

Luís Borges e o filho adotivo de quatro anos, Eduardo, conquistaram novamente os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. O modelo internacional partilhou um vídeo, no perfil da rede social Instagram, no qual surge com o filho mais novo que, quando questionado se amava Luís Borges, Eduardo responde “sim”. View this post on Instagram 🖤 A post shared by Luis Borges (@luisborgesoficial) on Sep 23, 2019 at 12:26pm PDT Além de Edu, Luís Borges também adotou Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito. Os três filhos foram adotados enquanto o manequim mantinha uma relação amorosa com Eduardo Beauté. […]