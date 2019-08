Episódio entre Rita Pereira e filho enternece fãs

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:51 Facebook

Rita Pereira e o filho de oito meses, Lonô, conquistaram novamente os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento na piscina. A atriz da TVI, de 37 anos, está completamente rendida a Lonô. Desde que deu à luz o primeiro filho, no dia 28 de dezembro de 2018, este tem sido o protagonista da maioria das fotografias que Rita Pereira publica nas redes sociais. Sexta-feira não foi exceção e a recém mamã partilhou um episódio ternurento com o Lonô, no qual se encontra a erguer o bebé, enquanto brincam na piscina. “Felicidade”, escreveu na descrição. View this post on […]